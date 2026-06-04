Wesley: “Gasperini mi chiede un calcio offensivo. Ho dovuto cambiare il mio stile di gioco”

04/06/2026 | 23:07:48

Dal ritiro della Nazionale brasiliana, l’esterno della Roma, Wesley, ha parlato delle differenze tra il calcio italiano e il brasiliano.

Le sue parole: “Alla Roma ho cambiato il mio stile di gioco rispetto a quando ero in Brasile. Lì dovevo pensare ad arrivare sul fondo e crossare. Il mio obiettivo qui invece è concludere al meglio l’azione, quindi arrivare in area di rigore con i tempi giusti e provare a segnare. Gasperini mi chiede sempre di attaccare, devo farlo in ogni momento della partita. Pensate che il giorno in cui sono arrivato in Italia, mi ha chiesto di segnare sei gol”.

Wesley non ci è riuscito per poco: “Ho chiuso a cinque: chissà, se avessi giocato l’ultima partita, magari ce l’avrei fatta. A parte tutto però sono molto felice della mia stagione e nel prossimo campionato spero di segnare il doppio. Prima però voglio fare un grande Mondiale, per questo mi sto preparando al meglio”.

Foto: X Roma