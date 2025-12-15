Wesley: “Felice del gol. Emozione forte, ma l’importante è la vittoria della Roma”

15/12/2025 | 23:20:34

Il match winner di Roma-Como, Wesley, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro i lariani.

Queste le sue parole: “Sì, è stato molto importante. È una partita vinta che ci fa tenere stretti almeno per questa giornata.”

Mercoledì sera c’è una partita importante per il Flamengo, la finale della Coppa Intercontinentale contro il PSG. La guarderai? “La voglio guardare per il gioco del Flamengo. Sì, assolutamente la guarderò e farò il tifo per loro. So che è una partita complicata e spero che possano riuscirci a vincere la Coppa.” Il primo gol in casa. Alla prima giornata non avevi molta confidenza con questi tifosi, ma oggi che valore e che emozione è stata segnare sotto quella curva? “Ho già segnato in passato, ma sono molto felice. Solo chi segna un gol non riesce a descrivere un’emozione che resta solo per il giocatore. L’importante è la Roma, l’importante è vincere. Quello che conta è la vittoria della squadra. Sono sensazioni indescrivibili, le avevo già provate e ogni volta è un’emozione fortissima.”

Foto: sito Roma