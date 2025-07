Wesley e l’indizio social: il like ad un post della Roma

06/07/2025 | 22:13:26

Il mercato corre anche sui social, anche con i like ai post. Avevamo parlato nelle scorse ore della Roma, che ha tra i primi obiettivi sulla fascia il brasiliano Wesley, esterno del Flamengo. Il ragazzo piace molto a Gasperini che lo voleva già per l’Atalanta e ora lo ha chiesto alla Roma.

Nel frattempo, sui social il classe 2003 ha lasciato un indizio che ai tifosi giallorossi non è sfuggito: si tratta di un like messo dal brasiliano al post fatto dalla Roma sul proprio profilo ufficiale Instagram per dare il bentornato a Federico Guidi sulla panchina della Primavera. Un like che non è passato inosservato e tanti tifosi lo stanno già acclamando per accoglierlo in capitale. Il costo del cartellino del giocatore è di circa 30 milioni.

Foto: Instagram Flamengo