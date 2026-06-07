Wesley: “Devo interrompere un sogno, ma tornerò più forte di prima”

07/06/2026 | 20:10:47

Wesley è intervenuto sui social dopo l’infortunio che lo costringerà a saltare i Mondiali. “Non ogni battaglia si vince sul campo. Oggi devo interrompere un sogno a causa di un infortunio. Fa male non poter continuare a indossare la maglia della squadra nazionale brasiliana in questo momento, ma chi mi conosce sa che arrendersi non è mai stata un’opzione. Sono venuto da lontano. Ho superato difficoltà, ho affrontato sfide e ho dovuto superare molti ostacoli per arrivare qui. Non mi è stato mai regalato nulla. Ogni successo è stato costruito con lavoro, fede, sacrificio e molta resilienza. Ecco perché affronto questo momento nello stesso modo in cui ho affrontato tutti gli altri: con la testa alta, con fiducia in Dio e la certezza che tornerò ancora più forte. Grazie a tutti per i messaggi, per l’affetto e per il supporto”.

foto x roma