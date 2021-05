Werner: “Le aspettative su di me erano alte. Ho subito troppa pressione”

Timo Werner, attaccante del Chelsea, nel corso di un’intervista al quotidiano britannico Telegraph, si è soffermato sulla sua stagione in Inghilterra. “Dopo la sosta in nazionale ho giocato due o tre partite in cui ho sbagliato molte occasioni e, dopo questo, ho perso la fiducia. Era come se nella mia testa stessi impazzendo perché stavo fallendo quelle opportunità. A volte, quando arrivi in un nuovo club, sai che tutti hanno grandi aspettative per te e vogliono che segni gol. Ho subito troppa pressione ed anche il fatto che dovevo segnare ogni partita o essere il migliore marcatore del club”.

FOTO: Twitter Chelsea