Werner e le novità sul VAR in Premier: “Con le linee più spesse avrei fatto 5 gol in più”

La Premier League sta pensando di modificare alcune cose legate all’implemento della tecnologia VAR. In particolare vorrebbe intervenire sullo spessore delle linee che segnalano il fuorigioco in modo da consentire maggiore “libertà” di movimento agli attaccanti. Ne ha parlato, come riporta il Mirror, Timo Werner, attaccante del Chelsea e della Germania.

“Ho letto che vogliono rendere più spessa la linea del VAR in Inghilterra. Sarebbe un bene per me perché sono convinto che avrei potuto già fare 5 gol in più in questa stagione. In ogni caso dico che fondamentalmente il VAR è un bene. e lo dico, anche se ne ho sofferto io stesso in modo particolare”.