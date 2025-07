Werner (all. Lipsia): “Vogliamo vincere con un calcio aggressivo”

09/07/2025 | 22:40:07

Il nuovo allenatore del Lipsia Ole Werner è stato presentato oggi alla stampa. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni e quelle dell’amministratore dell’area sportiva Marcel Schafer, riprese dai canali ufficiali del club: “La prima settimana è stata totalmente positiva: ho incontrato tante persone fantastiche e ho sostenuto tante belle conversazioni. Sembra che ci stiamo muovendo tutti nella stessa direzione. Non vedo l’ora che arrivino le prossime settimane, soprattutto per conoscere personalmente i giocatori e per farmi un’idea della squadra. Al di là dei risultati vogliamo sostenere un calcio aggressivo e ambizioso. Vogliamo rimanere fedeli al nostro stile di gioco e vincere le partite con questo chiaro tipo di impronta, anche nei momenti difficili”.

Foto: Instagram Lipsia