Werder, il tecnico Kohfeldt crede nella salvezza: “Oggi il primo passo verso la risalita”

Il Werder Brema versa in cattive acque, risultando penultimo in classifica e in piena lotta salvezza. Tuttavia, dopo la vittoria di oggi contro il Friburgo, nulla è perduto, come ha commentato il tecnico Florian Kohfeldt: “È stato un gran primo passo. E dobbiamo andare avanti così. Sono appena arrivato e mi sono appena seduto su questa panchina, ma posso dire che dobbiamo continuare così per salvarci. Abbiamo gettato tutte le emozioni a nostra disposizione. È stato un primo passo.”

Foto: sito ufficiale Werder Brema