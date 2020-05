Werder, il tecnico Kohfeldt: “Bayer? Domani sarà come tornare dalle vacanze. Cinque cambi? Favorevole”

Florian Kohfeldt, allenatore del Werder Brema, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita di domani contro il Bayer Leverkusen: “C’è una strana tensione positiva, non è ancora tutto chiaro e soprattutto il viaggio verso lo stadio sarà insolito: sembra quasi di essere al ritorno in campo dopo la pausa estiva. Da un lato è spettacolare perché non abbiamo mai lavorato in queste condizioni, dall’altro non lo è perché è tutto troppo tranquillo. Sulle cinque sostituzioni la mia prima reazione è stata di pensare che esagerassero, poi però ho valutato bene come poterle usare e ora ne sono un sostenitore. Sono contento però che abbiano tolto l’obbligo di mascherina per gli allenatori: è importante comunque che rispettiamo tutti le regole, e non mi vedrete abbracciare un mio giocatore. Non aspetteremo il Bayer, proveremo a rispondere loro sin dall’inizio. Dopo ieri ho la sensazione che senza il pubblico i risultati possono cambiare velocemente. Non è una finale, abbiamo ancora dieci partite davanti, ma vogliamo davvero vincere”.