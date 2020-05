Werder Brema: un calciatore in isolamento a causa della positività di un parente

Alla vigilia della riapertura della Bundesliga, il Werder Brema – che lunedì giocherà contro il Bayer Leverkusen – ha comunicato che uno dei suoi calciatori è stato messo in isolamento obbligatorio per le prossime due settimane. La causa di tale decisione è la positività al Covid-19 di un parente stretto del calciatore, di cui non è stata ancora resta nota l’identità. “Non ci sono rischi per il nostro team e lo staff. La procedura mostra che il protocollo medico funziona, le persone infette possono essere identificate in una fase precoce e quindi vengono prese le misure necessarie.” – ha dichiarato l’amministratore delegato Frank Baumann.

Due to the positive test of somebody in his personal circle, one #Werder player has been placed under a two-week quarantine. The player in question tested negative for #coronavirus. pic.twitter.com/PpPC5oWDAa

— SV Werder Bremen EN (🏡) (@werderbremen_en) May 15, 2020