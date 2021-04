Wenger: “Super Lega, strategia per ottenere più soldi dalla Uefa. Progetto non solido, non poteva durare”

In un’intervista a BeIn Sports, Arsene Wenger ha bocciato il progetto della Super Lega tirando le orecchie ai club inglesi che, inizialmente, hanno aderito alla Lega: “In Inghilterra si gioca il campionato più importante del mondo. Firmando un documento come quello avrebbero distrutto la Premier League. Non avrei mai sostenuto un progetto che non fosse basato sul merito sportivo. Non ho mai creduto che un progetto come questo potesse andare avanti. Credo che questa fosse una strategia per ottenere piùsoldi dalla Uefa, è stato tutto così improvvisato che per me era impossibile che fosse durato tanto. Come puoi creare una Lega da 20 squadre e partire con 12… Il progetto non è solido”.

Foto: Mundo Deportivo