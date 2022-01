Wenger sull’ipotesi del Mondiale biennale: “Si deciderà prima del 2024”

Wenger, attraverso un’intervista a L’Equipe, ha parlato dell’ipotesi Mondiale ogni due anni: “Mi è stato chiesto di organizzare il calendario internazionale, ma dovete sapere che fino al 2028, e anche praticamente fino al 2030, non cambierà nulla perché sono già in programma i Mondiali 2026 e Euro 2028. Le Federazioni Nazionali decideranno per dopo. Penso che oggi si debba dare continuamente eventi importanti alla gente perché ci sono abituati. Propongo una sistemazione del calendario in modo che ci siano meno punti di attrito tra i club e le nazionali, raggruppando le partite di qualificazione e organizzando le grandi competizioni a fine stagione. Siamo cresciuti tutti in questo sistema con cicli di quattro anni. Il mondo del calcio è generalmente resistente al cambiamento ed è vero che il nostro progetto capovolge tutto il calendario. Ma se si guarda alle nuove generazioni, i giovani tra i 10 e i 18 anni, non hanno la stessa percezione del tempo o la stessa domanda di eventi. Vedremo, si deciderà prima del 2024”.

FOTO: Sito Arsenal