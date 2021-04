Wenger sul fuorigioco automatizzato: “Penso che sarà pronto per i Mondiali”

Arsene Wenger, intervistato dal Times, ha annunciato che per i prossimi Mondiali in Qatar potrebbe esserci un ulteriore aiuto per gli arbitri, ovvero il fuorigioco automatizzato: “Penso che sarà pronto per i Mondiali. Stiamo facendo molti sforzi. Cosa cambierà? Il segnale verrà inviato immediatamente all’assistente di linea. Adesso, in media, dobbiamo aspettare circa 70 secondi, a volte anche 1 minuto e 20 secondi. Molti gol vengono annullati per una questione di centimetri e dopo diverso tempo, è un peccato che i giocatori esultino e poi restino delusi”.

Foto: Mundo Deportivo