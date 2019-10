Wenger: “Pogba non vuole rinnovare. E la colpa è dello United”

Paul Pogba e il Manchester United, rinnovo monstre o addio in futuro? Il centrocampista francese è sempre al centro del mercato, ma nelle ultime settimane in Inghilterra si è parlato di un possibile nuovo accordo con i Red Devils (situazione comunque in stallo per le elevate richieste di Paul). Intanto, Arsene Wenger, ex manager dell’Arsenal, ha parlato così di Pogba ai microfoni di BeIN Sports: “Paul non mi sembra ok dal punto di vista fisico. E’ un giocatore che per esprimersi al meglio ha bisogno di essere perfettamente in forma. Quando un calciatore vuole andarsene contro la volontà del club, la situazione condiziona il rendimento generale. Lo United, ora come ora, non ha la squadra per competere al vertice e per questo Pogba non vuole rinnovare”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United