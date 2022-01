Wenger: “Per il rinnovo di Mbappé il tempo sta giocando contro il PSG. Più si va avanti e più sarà difficile trovare un accordo”

Arsene Wenger, attraverso Canal +, ha parlato di Mbappé e del possibile rinnovo con il PSG: “Il tempo gioca contro il PSG. Quando sei in una situazione del genere, più va avanti e più è difficile chiudere la trattativa, lo dico per esperienza. Aspetto da un anno e mezzo questo rinnovo ma ancora non è arrivato. È il giocatore più importante ma ormai manca poco ed è già libero di accordarsi con altre squadre. Il PSG aveva ricevuto un’offerta dal Real Madrid. Quando si rifiutano 180 milioni di euro… È una cifra enorme per tutti, anche per il PSG. Quando hanno rifiutato questi soldi, penso che abbiano pensato ‘dobbiamo disputare una grande stagione, abbiamo Messi e non possiamo permetterci di perdere Mbappé, riusciremo a convincerlo a restare”.

FOTO: Sito Arsenal