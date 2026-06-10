Wenger: “Mondiale? Metto la Francia sopra tutte le altre, ha una quantità enorme di talento”

10/06/2026 | 15:54:45

Il direttore dello sviluppo del calcio mondiale per la FIFA Arsene Wenger, ha concesso un’intervista a Le Figaro. Queste le sue parole:

“I favoriti al Mondiale? Metto la Francia sopra tutte le altre. Ha una quantità enorme di talento e Didier Deschamps porta con sé l’esperienza necessaria per gestire questo tipo di competizione. Quando sei sullo 0-0 contro la Francia a 20 minuti dalla fine, hai già perso la partita. La potenza fa la differenza. Mbappe? Sono pronto a scommettere che farà un grande Mondiale. È stato giudicato troppo severamente. Ha freschezza fisica e un talento straordinario che molti tendono a dimenticare”.

Foto: sito ufficiale FIFA