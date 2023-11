Wenger: “La prima volta che ho visto Mbappé ho pensato a Pelé”

Le recenti dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Arsenal, Arsene Wenger, hanno gettato una nuova luce sul talento straordinario di Kylian Mbappé. Wenger ha condiviso un aneddoto affascinante, rivelando che quando Mbappé ha fatto il suo debutto ha pensato ad uno dei calciatori che ha segnato la storia del calcio mondiale.

Queste le parole riportate da Telefoot: “Quando Mbappé ha debuttato, ho detto: “Quello è Pelè! All’epoca la gente mi diceva che ero un po’ pazzo”.

Le parole di Wenger sottolineano la sua visione acuta nel riconoscere il potenziale eccezionale del giovane calciatore francese fin dai primi passi nella sua carriera. In un periodo in cui la maggior parte delle persone potrebbe essere scettica, Wenger ha avuto l’intuizione di vedere in Mbappé le stesse qualità che hanno reso Pelè una leggenda del calcio mondiale. Le parole dell’ex allenatore suscitano riflessioni sul ruolo degli allenatori nell’identificare e sviluppare giovani talenti.

Foto Wenger Mundo Deportivo