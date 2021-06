Wenger: “La Francia è la super favorita degli Europei, ha un potenziale offensivo eccezionale”

L’ex storico tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger ha parlato del prossimo Europeo ai microfoni di beIN Sports: “La Francia sarà la super favorita di questo torneo per tantissime ragioni. Il principale ovviamente è che hanno vinto il Mondiale in Russia, pure in modo convincente. Hanno una squadra giovane e non hanno ancora raggiunto il picco. Per questo motivo credo che siano i favoriti in assoluto. Immagina di avere Mbappé, Benzema, Griezmann e tutti gli altri, come Coman e via dicendo. Non solo il potenziale offensivo è eccezionale, ma anche quello in attacco in panchina è incredibile. Le squadre dell’Europa centrale che sembrano favorite sono Francia, Belgio e Inghilterra, ma anche l’Olanda potrebbe avere una possibilità. Ma sia chiaro, in questa lista la Francia rimane al primo posto”.