Wenger: “Io al Bayern per sostituire Kovac? Non ho mai parlato con nessuno”

Arsène Wenger sulla panchina del Bayern. Continuano a circolare in Germania le voci che vedrebbero l’ex manager dell’Arsenal in Baviera, in sostituzione dell’esonerato Nico Kovac. Il diretto interessato, ai microfoni di beinSport ha, però, spiegato: “Non ho mai rifiutato di parlare con il Bayern perché ho conosciuto i dirigenti che hanno guidato la squadra per 30 anni. Per ora, non ho parlato con loro e non so se lo faremo”.

Al momento la compagine bavarese continua ad esser sotto la guida ad interim di Hans-Dieter Flick, coadiuvato peraltro dall’ex Lazio Miro Klose.

Foto: Mundo Deportivo