Wenger, finisce la carriera da allenatore per l’ex Arsenal. Per lui incarico alla FIFA: l’annuncio

Arsene Wenger, dopo le voci che lo vedevano in lizza per diventare nuovo tecnico del Bayern Monaco, ha chiuso ufficialmente la propria carriera da allenatore. L’annuncio è arrivato tramite il sito della FIFA, sul quale è stato reso noto come l’ex totem dell’Arsenal sia divenuto “Chief Global Football Development” della Federazione internazionale con a capo Gianni Infantino.

Si ammaina, dunque, la bandiera di uno degli allenatori più longevi del panorama internazionale.

Foto: Mundo Deportivo