Wenger sul rosso a Sanchez: “Fabinho ha barato, poteva rialzarsi prima”

Continua a far discutere la decisione assunta ieri dal direttore di gara Mateu Lahoz che, estraendo il secondo giallo nei confronti di Alexis Sanchez subito dopo il gol realizzato da Lautaro Martinez, ha compromesso le speranze di qualificazione dell’Inter contro il Liverpool. Parlando dopo la partita l’ex calciatore Thierry Henry ha ritenuto il cartellino eccessivo, opinione condivisa anche da Arsène Wenger.

Queste le parole rilasciate dall’ex tecnico dell’Arsenal negli studi di BeIN Sport: “Fabinho ha barato esagerando la reazione. Forse ha avuto un po’ dolore, perché è stato toccato da Sanchez e dunque non si può dire che fosse completamente falso. Avrebbe potuto alzarsi più in fretta. È uno di quei gesti che consideri intelligente quando è fatto da un tuo giocatore, ma quando sei completamente neutrale ritieni che il calciatore avrebbe potuto farne di meno. Non voleva esserci cattiveria, Sanchez ha toccato prima la palla”.

Foto: Sito Ufficiale Arsenal