Wenger difende il Mondiale per Club: “I club presenti vorrebbero partecipare di nuovo al 100%”

11/07/2025 | 23:20:55

Arsène Wenger, direttore dello sviluppo globale del calcio per la FIFA, ha preso posizione in modo deciso a favore del nuovo Mondiale per club. A due giorni dalla finale tra Paris Saint-Germain e Chelsea, in programma domenica al MetLife Stadium, l’ex allenatore dell’Arsenal ha risposto con fermezza alle critiche di Jürgen Klopp, che aveva accusato la competizione di sovraccaricare il calendario calcistico: “Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma non condivido affatto quella di Klopp”, ha dichiarato Wenger alla BBC. Per l’alsaziano il torneo è non solo necessario, ma ampiamente apprezzato. “Chiedete a tutti i club presenti: il 100% vorrebbe partecipare di nuovo”.

Foto: sito ufficiale fifa