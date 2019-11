Wenger allo scoperto: “Io al Bayern? Ho parlato con Rummenigge, ecco tutta la verità”

Arsene Wenger allo scoperto. L’ex manager dell’Arsenal ha parlato ai microfoni di BeIn Sport, rispondendo ai rumors che lo vedevano vicino alla panchina del Bayern Monaco: “Non ho agenti, nessuno può parlare a nome mio. Conosco i dirigenti del Bayern da 40 anni, abbiamo sempre discusso in tranquillità e sincerità. Il mio nome è venuto fuori senza motivo, mercoledì Rummenigge mi ha chiamato prima della partita ma non potevo rispondere e allora l’ho richiamato io. Abbiamo parlato per 4-5 minuti, mi ha detto che Flick sarebbe rimasto per queste due partite. Mi ha chiesto se fossi interessato, e abbiamo deciso insieme di parlare la settimana prossima. Questa è la verità. Auguro il meglio al Bayern Monaco, visto che sta attraversando un momento di cambiamento, con un futuro incerto. Oggi è un club esposto. Per me la situazione è chiara, ma faccio i miei auguri al club”, ha chiuso Wenger.

Foto: sito ufficiale Arsenal