Nel pre-partita di Inghilterra-Croazia c’è stato un bellissimo omaggio per Christian Eriksen. Sui tabelloni di Wembley la Uefa ha deciso di fare gli auguri di pronta guarigione al centrocampista danese, colpito ieri da un malore. Tutto il pubblico ha salutato con un caloroso applauso il messaggio sugli schermi. Il danese ha infatti giocato per diversi anni in Inghilterra con la maglia del Tottenham.

Foto: Twitter Wembley