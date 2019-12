Weigl-Benfica, l’Inter non c’era. E prosegue l’attesa per Vidal

Julian Weigl è andato al Benfica. Era stato indicato come possibile alternativa a Vidal, in realtà – come raccontato – l’Inter aveva già respinto le proposte arrivate per l’ormai ex centrocampista del Borussia Dortmund. Il club nerazzurro prosegue in direzione Vidal, malgrado il muro alzato dal Barcellona, senza perdere di vista le altre soluzioni come quella che chiama in causa De Paul. Avevamo detto che entro tre giorni sarebbero arrivate altre notizie sul cileno e così è stato. L’Inter intende aspettare, nel frattempo Conte recupera pedine importanti in mezzo al campo come Sensi e Barella.

Foto: Vidal Twitter