Weghorst e la frecciatina a Messi: “Non conosco lo spagnolo, ma Messi non mi ha detto belle parole”. La replica di Messi

Durante i calci di rigore di Olanda-Argentina, abbiamo visto i giocatori delle due squadre provocarsi e alzare la tensione, anche perché la posta in palio era davvero altissima. A fine partita Weghorst, calciatore olandese, si è detto deluso del comportamento avuto da Lionel Messi: “Sono rimasto molto deluso dal comportamento di Messi. Non voleva stringermi la mano. Io non capisco lo spagnolo, ma sono sicuro che non mi abbia rivolto delle belle parole”. Messi, autore di una partita da urlo, ha replicato così: “Non mi piace la gente che parla ancor prima della gara. Weghorst e Van Gaal ci hanno mancato di rispetto. Weghorst è venuto versop di noi solo per provocarci”.

Foto: Instagram Messi