Weekend di derby: le 5 partite da non perdere fra sabato e domenica

Archiviata la parentesi relativa al turno infrasettimanale, il calcio nazionale ed internazionale si prepara a tornare in campo anche nel weekend. Un’altra due giorni ricca di partite e, soprattutto, di derby interessanti, con la Champions pronta a far sì capolino, ma da martedì. E allora ecco le 5 partite che, fra sabato e domenica, proprio non si possono perdere.

1) Roma-Napoli – 11^ giornata di Serie A – sabato ore 15 (Sky Sport Serie A)

Non è una stracittadina nel senso più puro del termine, ma se negli anni ’80 veniva definito Derby del Sole un motivo ci sarà. Giallorossi contro partenopei rappresentano l’antitesi allo strapotere calcistico del Nord rappresentato da Juventus, Inter e Milan: nell’ultimo lustro la sfida è tornata a valere i piani altissimi della A, con Fonseca ed Ancelotti in panchina l’idea che ci si possa divertire molto è tutt’altro che campata in aria.

2) Union Berlino-Herta Berlino – 10^ giornata di Bundesliga – sabato ore 18:30 (Sky Sport Football)

È una primissima volta assoluta nel massimo campionato tedesco, uno dei match – per importanza storica più che per qualità tecniche – più attesi dell’anno in Germania. Una sfida, di certo, ricca di fascino: da una parte la matricola Union, dall’altra l’Herta. Est contro ovest, nel weekend dell’anniversario del crollo del muro di Berlino. Poesia calcistica, e non solo.

3) Siviglia-Atletico Madrid – 12^ giornata di Liga – sabato ore 18:30 (DAZN)

Sfida ai confini dell’Europa, fra quarta e quinta forza della Liga. Andalusi e colchoneros condividono i punti in classifica – 20, insieme al sorprendente Granada – e l’ambizione di provare ad approfittare di eventuali scivoloni di Barcellona e Real Madrid, avanti rispettivamente di due e una lunghezza. Una partita che mette a confronto l’estro di Lopetegui ed il pragmatismo del Cholo Simeone: impossibile non esserne affascinati. Al Sanchez Pizjuan sarà spettacolo.

4) Torino-Juventus – 11^ giornata di Serie A – sabato ore 20:45 (DAZN)

Altro giro, altra stracittadina. Da Berlino a Torino, nel segno di una rivalità, questa sì, decisamente più agguerrita. Mazzarri contro Sarri: uno cerca il riscatto dopo un ultimo periodo horror, l’altro la piena consacrazione ed il successo all’esordio nel derby della Mole. All’Olimpico Grande Torino le scintille sono assicurate.

5) Vicenza-Padova – 13^ giornata di Serie C – d0menica ore 15 (Eleven Sports)

Anche se, soprattutto per quanta riguarda i tifosi del Lane, l’unico vero derby resta quello contro l’Hellas Verona, la sfida fra venete della 13esima giornata del girone B di Serie C è uno dei match da non perdere se siete appassionati del calcio nostrano, a prescindere dalla categoria. Prima contro seconda, con una cornice di pubblico da Serie A: al Menti attesi quasi 13mila tifosi per un derby – non ce ne vogliano i tifosi di ambo le parti – veneto da urlo.

