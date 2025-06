Weah sui social: “Quando la vita è pesante e la speranza è sottile, ricordami che non sono solo”

26/06/2025 | 21:34:03

Anche Timothy Weah come Samuel Mbangula – si sfoga sui social dopo la tribuna contro il Manchester City: “Dio, Quando la vita è pesante e la speranza è sottile, ricordami che non sono solo. Sarò messo alla prova, ma non mi spezzerò. Mi hai dato forza che le tempeste non possono rubare, e luce che il buio non può annegare. Tieni viva la mia fede quando tutto il resto svanisce. Per chi ha bisogno di sentirlo oggi: non sei mai solo”,

Foto: weah twitter juventus