Weah si presenta: “Mi volevano altri club, ma io pensavo solo al Marsiglia”

07/08/2025 | 21:20:50

Timothy Weah si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Marsiglia, le sue dichiarazioni dopo aver salutato la Juventus: “C’erano altri club che mi volevano, ma io volevo solo il Marsiglia. Il Marsiglia è un grande club. Negli ultimi giorni non mi sono allenato con la squadra alla Juventus. Nella mia testa ero già all’OM. Trasferirmi in Italia mi ha fatto davvero bene. Il campionato è molto fisico, molto tattico. Sono molto contento di avere un allenatore come De Zerbi, dà tutto e un giocatore come me ne ha bisogno. Ho avuto la fortuna di giocare per un club molto importante come la Juventus”.

FOTO: Sito Marsiglia