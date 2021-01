Weah: “Scudetto al Milan? Non so, ma nessuna sorpresa nel vederlo primo. Anche Maldini ha i suoi meriti”

L’attuale presidente della Liberia ed ex bandiera rossonera ai tempi d’oro, nonché unico calciatore africano a vincere un pallone d’oro George Weah, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, augurandosi che il campionato lo vinca si il migliore senza meravigliarsi che al comando vi si trovi il Milan: “E perché dovrebbe? Stiamo parlando del Milan, mica di una squadra qualsiasi. Momento di difficoltà? Sì, ma da diversi mesi ha iniziato un progetto preciso, brillante, concreto. Dovevano ritrovarsi e lo stanno facendo, perché la cultura della vittoria fa parte del Dna rossonero. Ecco perché non sono affatto sorpreso“.

Sui meriti di Paolo Maldini sulla rinascita del Milan: “Enormi. Paolo è un uomo umile, un gran capitano e un ottimo amico. Può darsi che sia di parte ma parliamo di una persona con un cuore immenso, e un gran lavoratore. Uno che ispira chi gli sta a fianco, che trasmette fiducia ora come faceva quando giocava, e ovviamente un grande leader per il gruppo, che sa ciò che bisogna fare per raggiungere gli obiettivi. Io non so se il Milan riuscirà a vincere lo scudetto, perché Juventus, Inter e Napoli sono grandi rivali e perché mancano ancora 20 partite e nel calcio le cose cambiano dubbi sul fatto che possa lottare fino in fondo».

Foto: Forbes