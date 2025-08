Weah saluta la Juve: “Giocando per questo club ho realizzato un sogno. Sarò per sempre bianconero”

06/08/2025 | 21:00:56

Timothy Weah saluta la Juventus. Il giocatore ha firmato con il Marsiglia. Lo statunitense ha salutato i suoi vecchi tifosi con un bel post sui social: “Da bambino che sognava il grande palcoscenico a indossare il bianconero della Juventus. Grazie per aver reso quel sogno realtà. Sarò per sempre grato a questo club, ai miei compagni di squadra, ai tifosi e alla splendida città di Torino. Ai miei fratelli nello spogliatoio: grazie per avermi accolto e per avermi spronato ogni giorno. Abbiamo costruito qualcosa di vero, e lo porterò sempre con me Alla gente di Torino… il vostro calore e il vostro affetto hanno fatto sentire questa città come casa fin dal primo giorno. Grazie a tutti i tifosi per il vostro incrollabile supporto e la vostra dedizione alla maglia Sarò per sempre un Juventino!!! Grazie di cuore. Per sempre grato”.

Foto: sito Juventus