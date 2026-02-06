Weah: “PSG? Il ko in Supercoppa duro da digerire. Ma saremo aggressivi e concentrati”

06/02/2026 | 20:58:58

L’attaccante del Marsiglia, Timothy Weah, ex Juventus, ha parlato in conferenza stampa a due giorni della gara contro il PSG di domenica sera.

Queste le sue parole: “È sempre importante giocare in casa. Il Tolosa è una buona squadra, in ottima forma. Ho ritrovato un compagno di squadra. Dobbiamo affrontare la partita con serietà. La difesa? Nella partita contro il Rennes siamo stati molto concentrati e ha funzionato per noi. Anche se cambia l’allenatore, andrà tutto bene. La partita con i tifosi è stata positiva per noi. Abbiamo cambiato mentalità. Il mio ruolo? Sono pronto a fare tutto. L’allenatore dà le sue istruzioni e le rispetto. Vedremo come andrà in questa partita. Abbiamo molti nuovi giocatori. Non avevamo mai avuto questa esperienza con i tifosi prima. Abbiamo capito cosa rappresenta l’OM. Amano il club; è la loro vita. Abbiamo giocato una buona partita contro il Rennes. Spero che possiamo continuare così. PSG-OM? Dobbiamo essere aggressivi e concentrati. Tutti sono pronti; ci siamo allenati bene. Sentiamo che sarà una bella partita e spero che saremo pronti. Le due partite contro il PSG? La partita in Kuwait è stata dura da digerire. Eravamo lì e abbiamo perso. Abbiamo capito cosa significasse per i tifosi. Questa partita è una questione di vendetta”.

Foto: sito Marsiglia