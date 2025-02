Weah: “Mi piace giocare terzino, posso essere più aggressivo”

Le parole di Timothy Weah, esterno della Juve, rilasciate a DAZN dopo la vittoria per 4-1 contro l’Empoli, che porta i bianconeri temporaneamente al quarto posto. Il giocatore, ultimamente riscoperto nella posizione da terzino destro, ha parlato di questo ruolo, già interpretato in passato.

“Sono contento della partita, ho aiutato la squadra a vincere. Nel secondo tempo abbiamo fatto un grande lavoro, non era una partita facile, abbiamo giocato con la giusta forza mentale. Dobbiamo continuare così, con la giusta concentrazione per la prossima. Per noi è importante stare insieme, bisogna continuare a fare questo lavoro sul campo, si può fare ancora di più però questa gara per noi è stata positiva. Mi piace giocare in questa posizione di terzino, perché posso essere più aggressivo”.

Foto: Instagram Weah