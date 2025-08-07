Weah entusiasta dell’OM: “Mai visto nulla di simile”

07/08/2025 | 14:30:32

Dal suo arrivo al Marsiglia, Timothy Weah è stato accolto come una star dai suoi nuovi tifosi. La notizia del suo trasferimento fonda le radici il 20 luglio, quando rivelammo questa esclusiva. Nel frattempo sono trascorse settimane che portano i giorni d’oggi, e alle dichiarazioni del calciatore in merito all’affetto smisurato dei suoi nuovi sostenitori, rilasciate ai canali ufficiali del club di Ligue 1: “Non ho mai visto nulla di simile in vita mia. Personalmente, non credo di meritarlo. Ma sono grato per tutto questo e ringrazio tutti”.

Foto: Instagram Weah