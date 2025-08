Weah lascia il ritiro della Juventus: lo attende De Zerbi

05/08/2025 | 10:48:15

Timothy Weah ha lasciato nella mattinata di oggi il ritiro della Juventus, a Herzogenaurach. Il calciatore statunitense è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’OM di Roberto De Zerbi, pronto ad abbracciare il duttile giocatore classe 2000. La Juventus riceverà dalla società francese una cifra vicina ai 18-19 milioni di euro, come anticipato in esclusiva il 20 luglio, tra obbligo di riscatto e bonus. Ora che gli ultimi dettagli sono stati limati, l’ex Lille è pronto a fare ritorno in Ligue 1.

Foto: Instagram Weah