Weah: “La Ligue1 è il miglior campionato del mondo”

04/12/2025 | 17:04:23

Timothy Weah ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura nel massimo campionato francese con il Marsiglia: “Ritengo che questo campionato sia tra i più ricchi di talenti al mondo. Le partite offrono un livello tecnico e agonistico elevato: è calcio autentico, piacevole da seguire. La lotta al vertice è estremamente competitiva, proprio ciò che ci si aspetta da un campionato di alto livello. Sono molto soddisfatto della mia esperienza qui, mi sta dando stimoli importanti per la mia crescita. In Francia sono nate diverse stelle del calcio mondiale, basti pensare a Mbappé, Dembelé, Pogba…la Ligue 1 è il miglior campionato del mondo. Non capita tutti i giorni di giocare un Mondiale. È un sogno e un motivo di orgoglio per me. Come squadra dobbiamo dare tutto per cercare di vincerlo”.

foto sito marsiglia