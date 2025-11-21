Weah: “Felice per il gol. Possiamo toglierci tante soddisfazioni”

21/11/2025 | 23:45:53

Il Marsiglia ha battuto 5-1 il Nizza, volando in vetta della Ligue1. Ha segnato anche l’ex Juve, Thimoty Weah.

Nel post gara, ai microfoni di Ligue 1+ il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per la serata. “È fantastico vincere una partita del genere. Se poi riesco a segnare di più e a fare assist è un bene. Abbiamo giocato bene, sono contento della prestazione della squadra e credo che la forza di questo gruppo sia il fatto di essere una famiglia. – spiega Weah – Siamo tutti uniti e giochiamo per la maglia che indossiamo, dobbiamo continuare così fino al termine della stagione”.

Foto: sito OM.