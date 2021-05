Watzke esalta Terzic: “Ha riportato in vita una squadra di mezzi morti”

Il Borussia Dortmund ieri sera ha vinto la Coppa di Germania con un severo 4-1 rifilato al Lipsia e Hans-Joachim Watzke, presidente del club giallonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Watzke ha esaltato così il suo tecnico, Edin Terzic, subentrato a stagione in corso a Lucien Favre: “Quando è arrivato alla guida della squadra i ragazzi erano mezzi morti e li ha riportati in vita. Questo è un grande risultato per un tecnico alla sua prima stagione da allenatore in carica. Qualche settimana fa abbiamo rinnovato il suo contratto con avendo in mente in maniera molto chiara come andranno le cose. E’ un ragazzo di Dortmund, che sente e respira il club come pochi altri”.