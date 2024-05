Watzke (CEO Dortmund): “Il Real è la più forte, come la Juve nel 1997. Ci esaltiamo in queste occasioni”

Nella lunga intervista rilasciata ad As, il CEO Hans-Joachim Watzke ha affrontato anche altri temi in vista della finale tra il suo Borussia Dortmund e i Blancos: “Il 28 maggio 1997 cosa ti ricorda?

Abbiamo vinto la prima e l’ultima Champions League. È stata la tipica partita del Borussia Dortmund: ci esaltiamo quando ci troviamo di fronte avversari forti, è nel nostro DNA. Allora la Juve era quello che è oggi il Madrid, aveva una grande squadra. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma fa parte del gioco. L’ho vissuto sugli spalti come un tifoso qualunque, perché ho iniziato più tardi a lavorare per il club”.

Foto: Bild