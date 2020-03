Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, ha parlato di Jadon Sancho e delle numerose voci di mercato sul suo conto ai microfoni della BBC Sport: “Non credo che voglia andare via. Ne discuteremo con gli agenti, non è una questione di soldi, non ci sono problemi in questo senso e non ne abbiamo bisogno. Noi vogliamo che resti per conquistare trofei”.