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Watkins: “Vincere un trofeo è bellissimo. In futuro possiamo solo crescere”

21/05/2026 | 00:20:25

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Ollie Watkins, attaccante dell’Aston Villa ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la finale di Europa League contro il Friburgo: “I tifosi? E’ quello che meritano, hanno aspettato per tanto tempo. Portare a casa un trofeo è speciale e penso che si divertiranno fino al mattino”.
L’Aston Villa torna ai vertici del calcio europeo. “Gli ultimi anni sono stati importanti per noi e ora possiamo solo salire”.
Foto: Instagram personale