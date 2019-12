Watford, è ufficiale l’arrivo in panchina di Pearson al posto di Sanchez Flores

Il Watford ha individuato l’erede di Quique Sanchez Flores: sarà Nigel Pearson, ex manager del Leicester. Il 56enne ha firmato un contratto fino alla fine di questa stagione e dirigerà il primo allenamento all’inizio della prossima settimana. Sarà Hayden Mullins a guidare i londinesi contro il Crystal Palace nella sfida di domani.

We are pleased to confirm the appointment of Nigel Pearson as Head Coach on a contract that runs initially until the end of this season.

— Watford Football Club (@WatfordFC) December 6, 2019