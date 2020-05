Wass attacca l’Uefa: “Noi del Valencia ammalati dopo le sfide con l’Atalanta. Fu una scelta terribile”

Daniel Wass, giocatore del Valencia, ha attaccato duramente l‘Uefa per la decisione di non rinviare il doppio confronto di Champions League con l’Atalanta. Queste le sue parole ai microfoni di TV3: “È terribile che ci abbiano permesso di giocare quella partita. Molti dei nostri giocatori si sono ammalati e tanti spagnoli hanno portato il virus in Spagna. Adesso vorrei essere in Danimarca, con la mia famiglia che però resta lì perché crediamo sia più sicuro della Spagna. Ci sono stati tanti morti e gli ospedali sono ancora sovrappopolati”, ha chiuso Wass.

Foto: Twitter ufficiale Valencia