Wander fissa gli obiettivi del Genoa: “Puntiamo all’Europa, tra 4-5 anni ce la possiamo fare. Abbiamo un progetto ambizioso”

Joshua Wander, nuovo proprietario del Genoa, attraverso un’intervista al Corriere della Sera ha fissato gli obiettivi del club: “Abbiamo un progetto ambizioso, di lungo termine. Voglio che la società torni alla romanità: pagare i fornitori nei tempi previsti, i debiti regolarmente, che non ci siano tensioni nella contabilità. Questo è il primo obiettivo. Puntiamo all’Europa, ma con giudizio, non vendiamo fumo: tra 4-5 anni ce la possiamo fare. Puntiamo su giovani da inserire nella nostra idea di calcio: gioco aggressivo, veloce, pressing. E la scelta di Johannes Spors come general manager e Alexander Blessin come allenatore va proprio in questa direzione”.

FOTO: Instagram Genoa