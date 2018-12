Wanda Nara: “I tifosi vogliono solo che Icardi faccia gol. Temo che Mauro un giorno scoppi”

Intervenuta al programma televisivo Tiki Taka, Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato della polemica sulla presenza dell’attaccante e capitano dell’Inter a River-Boca, finale di Copa Libertadores disputata domenica a Madrid: “Dicono che i tifosi criticano ma in realtà vogliono solo che faccia gol, non rompono. Mauro è uno buono, temo che tenendosi tutto dentro un giorno possa scoppiare”. Infine Wanda si dice tranquilla sul risultato Barcellona-Tottenham: “Da quanto tempo i bluagrana non perdono in casa? Non vedo perché dovrebbero farlo ora”.

Foto: as.com