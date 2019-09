Wanda Nara: “Psg opzione peggiore per me. Ho aspettato fino all’ultimo perché…”

Wanda Nara torna a parlare. La moglie-agente di Icardi è intervenuta durante la trasmissione argentina Morfi Telefe soffermandosi anche sul trasferimento di Maurito dall’Inter al Psg: “Se ho aspettato fino all’ultimo momento, l’ho fatto perché avevo un asso nella manica. Tra le opzioni che avevamo, il Psg era la peggiore per me: devo fare avanti e indietro con i ragazzi. C’erano molte squadre italiane importanti che lo volevano e sarebbe stato più comodo, però ho pensato a Mauro. Futuro nel Boca? Mi piacerebbe. Immagino cosa si può sentire giocando in uno stadio così, pur essendo nel River non mi opporrei. Però non c’è stata nessuna proposta seria dal Boca”, ha chiuso Wanda Nara.

Foto: L’Equipe