Wanda Nara: “Non mi pento, non volevo offendere nessuno. Se ho pensato di non fare più l’agente? L’ho detto a Mauro, ma…”

Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato nuovamente (qui il primo intervento) ai microfoni di Tiki Taka. Queste le altre sue parole: “Le cose che ho detto? Non mi pento di niente perché non ho detto nessuna cosa per ferire nessuno, non l’ho detto per il male dell’Inter. Se qualcuno si è sentito toccato poteva dirmelo. Non devi punire una persona che non vede nemmeno questa trasmissione perché è tardi e Mauro sta già dormendo. Magari può essere stato interpretato male. Se ho pensato di fare un passo indietro rispetto alla mia posizione di agente di Mauro? L’ho detto un paio di volte a Mauro, ma assolutamente no perché le cose che scrivono non sono vere. Cosa ho raccontato ai miei figli? Valu mi ha chiesto cosa ha fatto, io gli ho detto che non ha fatto niente. Il rinnovo non è la nostra priorità, parleremo in privato come abbiamo sempre fatto e per il bene dell’Inter”.

Foto: us.as.com