Wanda Nara: “Icardi via dal PSG? Ancora nulla di certo, la decisione spetta a lui”

Wanda Nara è pronta ad iniziare una nuova avventura nel mondo dello spettacolo. Da domani la moglie (e agente) di Mauro Icardi sarà opinionista fissa al GF Vip ed oggi, in un’intervista riportata da gazzetta.it, ha parlato anche del futuro del marito: “Mauro al GF? Mah, lui è più tipo da Isola dei Famosi, gli piace la natura, ama la caccia e la pesca. Nella Casa non so, ma tanto manca molto tempo prima che smetta di giocare. Via dal PSG? La decisione spetta a lui, ma ancora non c’è nulla di certo. Vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo…“.

Foto: L’Equipe