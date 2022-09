Wanda Nara-Icardi: è finita! L’annuncio della separazione

È finita la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo mesi di preannunciata crisi, la showgirl Argentina ha annunciato, tramite il proprio profilo Instagram, la separazione dal centravanti in forza al Galatasaray: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Però, vista la mia visibilità e le cose che stanno emergendo dalle speculazioni mediatiche, preferisco che lo sappiate da me. Non ho altro da dichiarare e non darò nessun dettaglio su questa separazione. Per favore, chiedo un po’ di comprensione non solo per il mio bene, ma soprattuto per quello dei nostri figli”.

Foto: L’Equipe