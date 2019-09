Wanda a Tiki Taka: “Icardi via? Ci sono un paio di squadre in Europa”. Solo il Psg…

E’ stata un’altra giornata complicata per Mauro Icardi, compreso lo striscione esposto sotto casa sua. In serata Wanda Nara ha parlato a Tiki Taka facendo il punto della situazione a meno di 24 ore dalla conclusione del mercato. Ecco le sue dichiarazioni: “Icardi via dall’Inter? C’è una speranza, vediamo che succede. Ci sono un paio di squadre. Lavorerò fino all’ultimo. Il rapporto con la dirigenza è sempre ottimo. Le soluzioni sono in Europa, niente Italia. C’è stata una ipotesi relativa al Boca Juniors, ma è difficile”. La moglie-agente di Maurito parla di due club, esattamente gli ultimi che in ordine di tempo hanno provato a trovare una soluzione. Il Valencia ora è defilato, il Paris Saint-Germain può essere una possibilità last minute, a patto che venga trovata completamente la quadratura e che si trovi un’intesa con l’Inter sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2021, fermo restando che converrebbe a tutti trovare una soluzione. Si poteva immaginare che sarebbe finita così, andremo fino alle ultime ore di mercato per capre se ci saranno margini per una chiusura.

Foto: Twitter ufficiale Inter